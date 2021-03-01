Роструд напомнил россиянам о трехдневных выходных по случаю 8 марта
В Роструде также заранее напомнили, что в мае у россиян будут два дополнительных выходных дня. Нерабочими будут 3 и 10 мая. Соответственно, в первой половине мая с учетом праздничных дней граждане будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая
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Роструд напомнил российским гражданам о длинных выходных по случаю празднования «женского праздника» 8 марта.
Так, на этой неделе отдыхать россияне будут три дня подряд – 6, 7 и 8 марта. После праздников их ждет укороченная четырехдневная рабочая неделя.
В Роструде также заранее напомнили, что в мае у россиян будут два дополнительных выходных дня. Нерабочими будут 3 и 10 мая. Соответственно, в первой половине мая с учетом праздничных дней граждане будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.