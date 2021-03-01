Россияне смогут привязать банковские карты «Мир» к Apple Pay
Российские граждане в апреле получат возможность привязывать банковские карты национальной платежной системы «Мир» к мобильному кошельку Apple Pay. Соответствующий бюллетень платежная система разослала банкам
Российские граждане в апреле получат возможность привязывать банковские карты национальной платежной системы «Мир» к мобильному кошельку Apple Pay. Соответствующий бюллетень платежная система разослала банкам.
В сообщении «Мира» говорится, что в рамках развития платформы мобильных платежей теперь банковские карты национальной платежной системы можно привязывать к Apple Pay (сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфонов и «умных» часов).
Отметим, что сейчас карты «Мир» уже можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay.
Крупные российские банки уже заявили, что как только «Мир» обеспечит техническую возможность, данный сервис будет доступен для клиентов. В кредитных организациях также отметили, что сейчас доля расходов граждан с использованием приложений Pay достигает 60–70% от их общего объема, сообщает РБК.
Эксперты в свою очередь отметили, что отсутствие возможности добавлять в Apple Pay карты «Мир», которые выдают практически всем российским бюджетникам, делало национальную платежную систему неконкурентоспособной по сравнению с международными системами Visa и Mastercard.