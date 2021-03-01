На российских дорогах с 1 марта появится новый дорожный знак
На российских дорогах в марте 2021 года появится новый информационный знак «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин
На российских дорогах в марте 2021 года появится новый информационный знак «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Отметим, что до марта текущего года водителям о ведении фото- и видеофиксации нарушений ПДД сообщали специальные таблички, монтируемые в дополнение к другим знакам. Теперь же знак, предупреждающий и камере на дороге, будет устанавливаться отдельно.
Так, вне населенных пунктов знак «Фотофиксация» появится на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля стационарных и передвижных камер. Что касается населенных пунктов, то там знак будут устанавливать только на въездах.
Региональным и муниципальным властям дается 6 месяцев на замену старых информационных табличек на новые отдельные камеры.