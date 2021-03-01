Россия вошла в список стран, в которых рост цен на продукты стал угрозой для власти
Агентство Bloomberg составило список стран-«горячих точек», в которых растущие цены на продовольствие «заставляют людей беспокоиться». В перечень вошли Россия, Турция, Индия, Бразилия и Нигерия
Россия вошла в список стран, в которых проблема роста цен на продукты питания настолько усилилась, что стала представлять угрозу для экономики и власти.
Агентство Bloomberg составило список стран-«горячих точек», в которых растущие цены на продовольствие «заставляют людей беспокоиться». В перечень вошли Россия, Турция, Индия, Бразилия и Нигерия.
Эксперты отметили, что в этих странах цены на продовольствие находятся на самом высоком уровне за последние 6 лет, а инфляция оказывает дополнительное «давление на потребителей, страдающих от вызванной пандемией рецессии и в некоторых странах — от падения валют».
Что касается ситуации в России, то здесь массовые протесты из-за ареста Алексея Навального и продолжающийся рост цен грозят президенту Владимиру Путину «политическими последствиями».
«Воспоминания о резком росте цен и пустых полках магазинов после распада Советского Союза до сих пор свежи для многих россиян», — отмечает Bloomberg.