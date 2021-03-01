В Астрахани сын экс-депутата от «Единой России» сбил двух человек на «зебре»
В Астрахани сын бывшего депутата областной думы от «Единой России» сбил на пешеходном переходе двух человек. По предварительным данным, Артем Леванов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения
Фото: Life.ru
В Астрахани сын бывшего депутата областной думы от «Единой России» сбил на пешеходном переходе двух человек. По предварительным данным, Артем Леванов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По данным РИА Новости, автомобиль Toyota Camry сбил на пешеходном переходе двух человек, а затем столкнулся с другой машиной. Полуголый водитель был пьян и пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции.
Baza сообщает, что виновником аварии стал Артем Леванов — сын депутата Астраханской облдумы от партии «Единая Россия».
В региональном отделении партии власти призвали правоохранительные органы «беспристрастно» расследовать ДТП с участием сына бывшего депутата.