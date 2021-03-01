В Барнауле перед приездом Михаила Мишустина начали в мороз ремонтировать дорогу
В Барнауле накануне визита в город премьер-министра Михаила Мишустина рабочие начали ремонтные работы на Павловском тракте - дороге, которая ведет в аэропорт. При этом дорожные работы проводятся в 20-градусный мороз
В Барнауле накануне визита в город премьер-министра Михаила Мишустина рабочие начали ремонтные работы на Павловском тракте - дороге, которая ведет в аэропорт. При этом дорожные работы проводятся в 20-градусный мороз.
Подписчики паблика «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в мороз рабочие по всей дороге делали ямочный ремонт, подкрашивали столбы и дорожные знаки. Барнаульцы считают, что спешные дорожные работы проводят в связи с приездом Михаилом Мишустиным. Глава правительства посетит город 2 марта. «Спасибо москвичам за то, что делаете нашу жизнь лучше», - с иронией отметили интернет-пользователи.
В мэрии города опровергли связь между дорожными работами в мороз и приездом премьер-министра. Чиновники заверили, что ремонт Павловского тракта проводится ради комфорта местных жителей, а «технология укладки холодного асфальта позволяет производить ремонт покрытия при отрицательных температурах».