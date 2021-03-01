В США сообщили о создании «молодежной» вакцины против коронавируса
Власти США сообщили о регистрации третьей вакцины против коронавируса. Препарат создали специалисты компании Janssen, которая входит в холдинг Johnson & Johnson
Власти США сообщили о регистрации третьей вакцины против коронавируса. Препарат создали специалисты компании Janssen, которая входит в холдинг Johnson & Johnson.
Портал Infox сообщает, что управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) называет новую вакцину «молодежной», так как она в основном рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 лет.
В компании Janssen сообщили, что эффективность «молодежной» вакцины составляет 85%. При этом для формирования иммунитета новый препарат требует только одной прививки, а не двух, как вакцины «Спутник V» и Pfizer.