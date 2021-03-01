Российские власти за месяц внесли в реестр экстремистов и террористов рекордное число граждан
Российские власти в феврале 2021 года внесли в реестр экстремистов и террористов 174 человека. Этот показатель стал рекордным более чем за два года
Российские власти в феврале 2021 года внесли в реестр экстремистов и террористов 174 человека. Этот показатель стал рекордным более чем за два года.
Создатель Telegram-канала по мониторингу изменений реестра Иван Шукшин рассказал «МБХ медиа», что до этого рекордным был август 2018 года. Тогда власти за месяц внесли в список экстремистов 173 человека.
Программист Шукшин отметил, что только за неделю с 15 февраля в федеральный перечень экстремистов и террористов попали 76 человек. В основном это выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
Отметим, что федеральный реестр экстремистов и террористов ведет Росфинмониторинг. Фигурантам этого списка разрешается снимать со счета только 10 тысяч рублей в месяц, что сильно осложняет людям жизнь. Причем в реестр могут попасть даже родственники фигурантов дел, возбужденных по «экстремистским» статьям.