«Мосгортранс» и метрополитен стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции протеста
Государственные предприятия «Московский метрополитен» и «Мосгортранс» стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог, которое было возбуждено после протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января
Государственные предприятия «Московский метрополитен» и «Мосгортранс» стали потерпевшими по делу о перекрытии дорог, которое было возбуждено после протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.
Размер ущерба по делу о перекрытии дорог следствие оценило в 1,5 млн и рублей 1,2 млн рублей соответственно, сообщил «МБХ медиа» адвокат Дмитрий Захватов.
По версии следствия, руководство метрополитена было вынуждено вызвать на работу в выходной день сотрудников. Кроме того, участники протеста «умышленно блокировали объекты транспортной инфраструктуры», что создало угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а также уничтожения или повреждения имущества метрополитена.
Представитель столичной подземки отметил, что размер ущерба складывается из оплаты труда работников по выходным дням. При этом в метро затруднились привести конкретные примеры порчи имущества участниками протестной акции. А «угрозой» администрация подземки сочла «значительное увеличение пассажиропотока на станциях».
В «Мосгортрансе» в свою очередь заявили, что перекрытие улиц, которое якобы произошло по вине участников протеста, а не силовиков, привело к задержке движения на некоторых маршрутах общественного транспорта.
«Услуги по перевозкам пассажирам надлежащим образом оказать не смогли, плановые рейсы не были выполнены», - заявили в «Мосгортрансе» и оценили ущерб в 1,2 млн рублей.