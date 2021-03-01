Предвыборные обещания депутатов предложили закрепить законодательно
Обязательства российских депутатов перед своими избирателями могут закрепить в законодательно. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»)
Обязательства российских депутатов перед своими избирателями могут закрепить в законодательно. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»).
Председатель нижней палаты парламента отметил, что в каждом созыве есть депутаты, которые после избрания забывают про свои обещания, которые они давали электорату во время предвыборной кампании.
В этой связи Вячеслав Володин предложил законодательно закрепить обещания депутатов и обращения граждан к народным избранникам. Спикер Госдумы считает, что это позволит сделать работу парламентариев более содержательной и результативной, что повысит качество законодательной власти.
«Демагогии станет меньше», - добавил Вячеслав Володин.