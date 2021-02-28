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Россия
28 февраля 2021, 11:08

ПФР стал в два раза чаще отказывать россиянам в назначении пенсий

Сотрудники Пенсионного фонда в 2019 году вынесли 175 300 решений об отказе в назначении пенсии. Это 12,3% от общего количества принятых решений о назначении выплат

ПФР стал в два раза чаще отказывать россиянам в назначении пенсий

Сотрудники Пенсионного фонда в 2019 году вынесли 175 300 решений об отказе в назначении пенсии. Это 12,3% от общего количества принятых решений о назначении выплат.

«Открытые медиа» со ссылкой на годовые отчеты ПФР сообщает, что в 2018 году доля отказов в выплатах составила 6,5%, то есть в два раза меньше, чем в 2019 году. В 2018 году Пенсионный фонд назначил россиянам 2,4 млн пенсий, а в 2019 году - только 1,54 млн пенсий.

Рост отказов в назначении пенсий связан с пенсионной реформой 2018 года и продолжающимся повышением минимальных требований к страховому стажу и наличию индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Увеличение необходимого минимума сказалось на размере пенсий. Так, небольшой рост стажа и пенсионных коэффициентов привел к увеличению числа пенсионеров, которые получают маленькие пенсии.

В ПФР сложившуюся ситуацию объяснили тем, что многие россияне трудоустроены по «серой схеме», а  работодатель отчисляет минимальные страховые взносы.

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