ПФР стал в два раза чаще отказывать россиянам в назначении пенсий
Сотрудники Пенсионного фонда в 2019 году вынесли 175 300 решений об отказе в назначении пенсии. Это 12,3% от общего количества принятых решений о назначении выплат
Сотрудники Пенсионного фонда в 2019 году вынесли 175 300 решений об отказе в назначении пенсии. Это 12,3% от общего количества принятых решений о назначении выплат.
«Открытые медиа» со ссылкой на годовые отчеты ПФР сообщает, что в 2018 году доля отказов в выплатах составила 6,5%, то есть в два раза меньше, чем в 2019 году. В 2018 году Пенсионный фонд назначил россиянам 2,4 млн пенсий, а в 2019 году - только 1,54 млн пенсий.
Рост отказов в назначении пенсий связан с пенсионной реформой 2018 года и продолжающимся повышением минимальных требований к страховому стажу и наличию индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Увеличение необходимого минимума сказалось на размере пенсий. Так, небольшой рост стажа и пенсионных коэффициентов привел к увеличению числа пенсионеров, которые получают маленькие пенсии.
В ПФР сложившуюся ситуацию объяснили тем, что многие россияне трудоустроены по «серой схеме», а работодатель отчисляет минимальные страховые взносы.