В акции памяти убитого Бориса Немцова приняли участие около 10 тысяч человек
В Москве на месте убийства Бориса Немцова 27 февраля состоялась акция памяти политика. Напомним, что он был убит шесть лет назад на Большом Москворецком мосту
В Москве на месте убийства Бориса Немцова 27 февраля состоялась акция памяти политика. Напомним, что он был убит шесть лет назад на Большом Москворецком мосту.
С утра и до вечера субботы к народному мемориалу на мосту приходили люди, чтобы возложить цветы. Движение «Белый счетчик» подсчитало, что в акции памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 тысяч человек.
Среди участников акции были замечены Виктор Шендерович, Михаил Касьянов, Илья Яшин, а также сотрудники посольств нескольких стран Европы.
Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. За убийство политика был осужден выходец из Чечни Заур Дадаев - его приговорили к 20 годам лишения свободы. Заказчика убийства оппозиционного политика следствие так и не установило.