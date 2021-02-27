Алексей Навальный будет отбывать срок по делу «Ив Роше» в Покровской колонии
Оппозиционный политик Алексей Навальный этапирован в исправительную колонию №2 в Покрове Владимирской области. Там он будет отбывать срок по старому делу «Ив Роше», по которому ему заменили условный срок на реальный
Оппозиционный политик Алексей Навальный этапирован в исправительную колонию №2 в Покрове Владимирской области. Там он будет отбывать срок по старому делу «Ив Роше», по которому ему заменили условный срок на реальный.
Портал «Ярновости» сообщил, что сейчас Алексей Навальный находится в СИЗО в Кольчугино. После этого его перевезут в колонию Покрова.
В этой колонии отбывал наказание активист Константин Котов, который был осужден за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Он рассказал, что в этом учреждении сотрудники администрации оказывают давление на арестантов.