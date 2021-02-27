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Россия
27 февраля 2021, 12:55

Компания «Конкорд» сообщила адрес Евгения Пригожина и потребовала от ФБР $250 тысяч

Пресс-служба компании «Конкорд» прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина потребовала от ФБР 250 тысяч долларов, которые американская спецслужба обещала выплатить за информацию о местонахождении «повара Путина»

Компания «Конкорд» сообщила адрес Евгения Пригожина и потребовала от ФБР $250 тысяч
Фото: РИА Новости

Пресс-служба компании «Конкорд» прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина потребовала от ФБР 250 тысяч долларов, которые американская спецслужба обещала выплатить за информацию о местонахождении «повара Путина».

В компании заявили, что готовы поделиться с ФБР информацией о том, где можно найти Евгения Пригожина. Его адрес - город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. «Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения», — добавили в «Конкорде».

Отметим, что по вышеуказанному адресу располагается офис компании Concord Catering, связанной с г-ном Пригожиным.

Напомним, что ФБР считает Евгения Пригожина причастным к вмешательству в ход американских выборов. Прокремлевский бизнесмен был объявлен в розыск, а за информацию, которая поможет его поимке, бюро назначило вознаграждение в размере 250 тысяч долларов.

С 2016 года Евгений Пригожин находится в санкционном списке США. 

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