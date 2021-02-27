В Швейцарии 16 пожилых пациентов скончались после прививки от коронавируса
Представитель государственного фармацевтического регулятора Swissmedic сообщил, что с начала вакцинации ведомство получило 364 сообщения о побочных эффектах вакцин
В Швейцарии 16 человек пожилого возраста скончались после того, как сделали прививки от коронавирусной инфекции.
Представитель государственного фармацевтического регулятора Swissmedic сообщил, что с начала вакцинации ведомство получило 364 сообщения о побочных эффектах вакцин. Из них 199 жалоб касаются препарата компаний Pfizer/BioNTech, а еще 154 жалобы - вакцины от Moderna. В двух случаях вакцина не была указана, сообшает Лента.ру.
Также регулятор сообщил, что в 16 серьезных случаях вакцинированные граждане скончались. Возраст умерших составлял в среднем 86 лет, у многих из них ранее были серьезные заболевания. При этом власти Швейцарии отметили, что связь между смертью и вакцинацией еще предстоит доказать.
Самыми распространенными побочными реакциями на вакцину стали покраснения, зуд в месте инъекции, головная боль, лихорадка и озноб. В некоторых случай «побочки» были более серьезными. Пациенты жаловались на опоясывающий лишай, лихорадку, сильную головную боль, аллергические реакции и заражение коронавирусом.