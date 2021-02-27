СКР не хочет возбуждать дело против силовика, ударившего на митинге Маргариту Юдину
Следственный комитет не будет возбуждать уголовное дело в отношении петербургского полицейского, который во время протестного митинга 23 января ударил в живот ногой Маргариту Юдину. Об этом сообщает «Команда 29», адвокаты которой представляют интересы пострадавшей
Следственный комитет не будет возбуждать уголовное дело в отношении петербургского полицейского, который во время протестного митинга 23 января ударил в живот ногой Маргариту Юдину. Об этом сообщает «Команда 29», адвокаты которой представляют интересы пострадавшей.
Юристы ссылаются на правозащитника Динар Идрисова, который подал заявление в СКР по данному вопросу. 26 февраля истекли 30 дней, в течении которых ведомство должно было дать свой ответ.
«Мне никак пока не объяснили, почему не будут возбуждать дело. Но все процессуальные сроки уже прошли», - отметил Идрисов, слова которого приводит «МБХ медиа».
Правозащитник также рассказал, что лично приходит в Следственный комитет, где его направляли от одного следователя к другому, но никто из них не дал ответа на вопрос, будет ли возбуждено дело в отношении силовика, ударившего женщину.
Динар Идрисов сообщил, что им также не терпится узнать личность «того самого Коли», который виноват в травме Маргариты Юдиной. Напомним, что женщине после протестной акции понадобилась госпитализация.
«Эту информацию я незамедлительно обнародую без нарушения прав третьих лиц и, разумеется, обжалую, потому что признаки преступления по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия) очевидны», - добавил правозащитник.
Ранее адвокаты Маргариты Юдиной также направили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу запрос с требованием раскрыть личность сотрудника, который нанес безоружной женщине серьезную травму.