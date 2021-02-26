В магазине Google Play появилась игра «Аквадискотека» по мотивам расследования ФБК
Создатели игры предлагают пользователям попробовать себя в роли «политика, который идёт к своей мечте». Ему нужно построить для себя дворец и при этом эффективно управлять «агрессией народа», чтобы избежать бунта
В магазине приложений Google Play появилась игра «Аквадискотека», созданная по мотивам фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) «Дворец для Путина». В этом расследовании говорилось, что в новой резиденции главы государства под Геленджиком среди прочего есть «аквадискотека» (комплекс фонтанов со светомузыкой).
Создатели игры предлагают пользователям попробовать себя в роли «политика, который идёт к своей мечте». Ему нужно построить для себя дворец и при этом эффективно управлять «агрессией народа», чтобы избежать бунта.
По сюжету игры, деньги на строительство дворца пользователь может получить, повышая «процент воровства» в стране. Затем игроку нужно снабдить построенный дворец необходимой инфраструктурой и развлечениями. Там должны быть аквадискотека, комната для грязи и другие объекты, упомянутые в расследовании борцов с коррупцией.
Разработчиком игры «Аквадискотека» на странице приложения в Google Play указано некое Ruflok Inc, сообщают «Открытые медиа».