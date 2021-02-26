ФБР объявила в розыск «повара Путина» и пообещала за него награду в 250 тысяч долларов
Федеральное бюро расследований (ФБР) США включило прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина, которого российские журналисты окрестили «поваром Путина», в список разыскиваемых 13 граждан РФ
Федеральное бюро расследований (ФБР) США включило прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина, которого российские журналисты окрестили «поваром Путина», в список разыскиваемых 13 граждан РФ.
В розыск Евгения Пригожина объявили в рамках дела о вмешательстве России в ход президентских выборов в США. Ранее «повар Путина» был включен в санкционный список Минфина США.
ФБР называет г-на Пригожина главным спонсором Агентства интернет-исследований («фабрика троллей»), с помощью которого создавались сотни аккаунтов в соцсетях и вымышленных виртуальных личностей для оказания влияния на американскую новостную повестку.
Американские силовики также назначили награду в размере 250 тысяч долларов за сведения, которые помогут задержать Евгения Пригожина.
Пресс-служба бизнесмена расценила решение ФБР о розыске как «охоту на ведьм». «Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все, что могут сделать плохие парни, - это позабавиться самопиаром», - говорится в заявлении.