Самого богатого депутата России задержали в рамках дела против «крабового короля»
Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова, который по итогам декларационной кампании 2020 года назвали самым богатым государственным служащим в России
Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова, который по итогам декларационной кампании 2020 года назвали самым богатым государственным служащим в России.
Дмитрий Пашов был задержан в Хабаровске, куда он прилетел в командировку. Там его вызвали на допрос по уголовному делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек.
Портал Sakh.com сообщает, что дело связано с видезаписью, в которой фигурируют Дмитрий Пашов и «крабовый король» Олег Кан. На видео кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки Самарги рыбу, которая занесена в Красную книгу. При этом депутат Пашов к пойманной рыбе даже не прикасается.
Издание уточняет, что депутату предъявили обвинение по делам, в рамках которых бизнесмен Олег Кан был объявлен в международный розыск.