Артемий Лебедев сообщил о немецком гражданстве Юлии Навальной. Эта информация оказалась фейком
Известный дизайнер Артемий Лебедев заявил о наличии у жены Алексея Навального гражданства Германии. Соратники оппозиционера назвали данную информацию фейком, но ее уже успели распространить государственные СМИ
Известный дизайнер Артемий Лебедев заявил о наличии у жены Алексея Навального гражданства Германии. Соратники оппозиционера назвали данную информацию фейком, но ее уже успели распространить государственные СМИ.
В своем Telegram-канале Артемий Лебедев опубликовал снимок якобы удостоверения Юлии Навальной, которое подтверждает наличие у нее гражданства Германии. «С таким багажом в первые леди обычно не пускают. Значит, и не собирались. Документ выдан в 2019 году», - подписал снимок дизайнер.
Уже через час Лебедев написал, что опубликованная им фотография ненастоящая, а информация о немецком гражданстве Навальной - фейковая.
Соратник Алексея Навального Артем Торчински сообщил «Открытым медиа», что опубликованная Артемием Лебедевым информация о втором гражданстве супруги оппозиционера является фейком. Он отмети, что при пересечении границы граждане показывают пограничникам визу, поэтому «российские спецслужбы точно знают, что никакого иного гражданства, кроме российского у Юлии Навальной нет».
Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков отметил, что для «немецкого удостоверения» Юлии Навальной была использована ее фотография из журнала «Афиша», а фамилия латиницей указана как «Навальный», вместо «Навальная».