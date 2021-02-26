26 февраля 2021, 14:58
Глава ФСИН пообещал Алексею Навальному «нормальное существование» в колонии
Директор ФСИН России Александр Калашников подтвердил, что Алексей Навальный бы этапирован из СИЗО «Матросская тишина» к месту отбывания срока, назначенного ему по делу «Ив Роше»
Фото: РИА Новости
Директор ФСИН России Александр Калашников подтвердил, что Алексей Навальный бы этапирован из СИЗО «Матросская тишина» к месту отбывания срока, назначенного ему по делу «Ив Роше».
В какую именно колонию везут оппозиционера, не сообщается.
Глава ведомства также сообщил, что он гарантирует Навальному «нормальное существование в тех условиях, куда его суд отправил».
Ранее соратники Алексея Навального сообщили, что его увезли из «Матросской тишины», но никакой информации об этом родственникам политика не предоставили. Они также напомнили, что в соответствии с требованием Европейского суда по правам человека оппозиционер должен быть немедленно освобожден.