Структуры родственников Михаила Мишустина заподозрили в развале ивановского предприятия
Бизнесмены, связанные с семьей премьер-министра Михаила Мишустина, стали новыми владельцами приватизированного железнодорожного предприятия в Иванове
Бизнесмены, связанные с семьей премьер-министра Михаила Мишустина, стали новыми владельцами приватизированного железнодорожного предприятия в Иванове.
Ранее «Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта № 1» принадлежало государству, имело собственный вокзал, локомотивное депо и железнодорожные пути.
В 2008 году ивановское предприятие за 146 млн рублей купила фирма «ЭнергоТехноСнаб», которая принадлежала компании «Стройиндустрия». Примерно через месяц актив перешел к компании «Глобал Трейд Инвест» (ГТИ). В 2009 году ОАО превратилось в ООО, а его владельцами стали Сергей Малофеев, Александр Корешов, офшоры «Копре Лтд» и «Модерн Тайм Файнэнс Корп».
«Собеседник» сообщает, что процедура смены владельцев «Ивановского ППЖТ №1», связанных с семьей премьера Михаила Мишустина, имеет признаки мошенничества.
Так, последний директор еще государственного предприятия Сергей Церазов после приватизации стал соучредителем второго владельца актива - «Глобал Трейд Инвест» (ГТИ), а потом руководителем или учредителем фирм, аффилированных с бывшим зятем главы правительства Александром Удодовым. Андрей Королев, который руководил ГТИ, также перешел на работу к Удодову, а Светлана Трофимова, которая уступила ГТИ свою долю в ивановском предприятии, трудилась в компаниях бизнесмена еще с начала нулевых годов.
Первый покупатель ивановского предприятия в лице «ЭнергоТехноСнаб» через «Стройиндустрию» принадлежал компании «Викбэйс» Виталия Качура. Последний вместе с сестрой и Александром Удодовым был в числе учредителей Фонда поддержки развития образования, милосердия и спорта.
Позже «Стройиндустрия» перешла под контроль «Комплектинвестстроя», которым владели Удодов и «Модерн Тайм Файнэнс Корп» - третий совладелец ППЖТ.
Издание отмечает, что некогда государственное и вполне успешное «Ивановское ППЖТ №1» оказалось разорено и распродано по частям, а его бывшие сотрудники остались без работы.