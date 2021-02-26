Жанна Немцова анонсировала новые подробности об убийстве своего отца
Дочь погибшего Бориса Немцова анонсировала новые подробности убийства политика. Жанна Немцова сообщила, что сейчас сразу несколько групп журналистов занимаются повторным изучением дела
Дочь погибшего Бориса Немцова анонсировала новые подробности убийства политика. Жанна Немцова сообщила, что сейчас сразу несколько групп журналистов занимаются повторным изучением материалов дела.
«Я думаю, что мы очень скоро узнаем много новых подробностей», - заявила Немцова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Дочь политика напомнила, что дело об убийстве Бориса Немцова официально не закрыто, а следственная группа «до сих пор формально работает». Но в реальности за СКР сейчас работают журналисты, которые хотя выяснить имя настоящего заказчика убийства. Напомним, что заказчик так и не был установлен.
«Ярким примером является почти полное раскрытие покушения на Алексея Навального. СК отказался даже открывать дело, но силами журналистов Bellingсat и The Insider дело было практически раскрыто», - отметила Жанна Немцова.
Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в столице 27 февраля 2015 года. Исполнителем убийства, по версии следствия, был экс-боец батальона «Север» Заур Дадаев. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Сообщники Дадаева получили тюремные сроки от 11 до 19 лет.
Организатором убийства следствие считает водителя заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова. Он находится в розыске.