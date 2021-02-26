Число россиян, выступающих за смену президента, достигло максимума с 2014 года
Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», Путина своим президентом не желают видеть 41% респондентов. Из них 21% россиян заявили, что «президент засиделся», «надоел» и ему «пора на пенсию»
Число россиян, которые не хотят видеть Владимира Путина президентом страны после 2024 года, достигло максимума во времени присоединения Крыма к РФ.
Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», Путина своим президентом не желают видеть 41% респондентов. Из них 21% россиян заявили, что «президент засиделся», «надоел» и ему «пора на пенсию». Еще 8% объяснили свое недовольство Владимиром Путиным коррупцией в стране.
При этом 48% опрошенных выразили желание, чтобы действующий президент продолжил руководить Россией и после 2024 года.
Для сравнения, в октябре 2013 года смены президента хотели 45% россиян, а переизбрания Владимира Путина - 33%. После присоединения Крыма на пике патриотизма за смену главы государства выступали только 19%, а за переизбрание действующего президента – 58%.
Отношение россиян к Владимиру Путину стало меняться в худшую сторону с 2017 года. В 2018 году число желающих смены лидера выросло до 27%, в 2019 году этот показатель составил уже 38%, а в 2020 году - 40%.
Обычно лояльная к Владимиру Путину аудитория стала менять свое мнение о президенте после повышения пенсионного возраста, снижения уровня жизни из-за высоких цен и сокращающихся зарплат. Негативные экономические последствия пандемии коронавируса только упрочили эту тенденцию.