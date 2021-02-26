Бывшего главу полиции Ингушетии задержали по делу о столкновениях на протестном митинге
Бывшего главу ГУ МВД по республике Ингушетия Ахмеда Погорова задержали в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту столкновений участников протестной акции с силовиками
Бывшего главу ГУ МВД по республике Ингушетия Ахмеда Погорова задержали в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту столкновений участников протестной акции с силовиками. Речь идет о массовых протестах из-за соглашения об обмене приграничными землями с Чечней.
Адвокат бывшего силовика Магомед Беков рассказал «МБХ медиа», что Ахмед Погоров находился в розыске с апреля 2019 года. Ему обвиняют в «организации применения насилия» в отношении силовиков. Помимо этого, Погорова обвиняют в участии в экстремистском сообществе.
Напомним, что соглашение об обмене землями между Ингушетией и Чечней было подписано осенью 2018 года. По этому документу Ингушетия получила часть Надтеречного района, а Чечня – землю на границе с Малгобекским районом и участок Сунженского района.
Многие жители Ингушетии сочли такой обмен неравноценным и провели несколько массовых акций протеста. В марте 2019 года в Магасе прошел согласованный митинг, в ходе которого между полицейскими и участниками протеста произошли столкновения.
После митинга 40 участников протеста были арестованы по делу о применении насилия в отношении представителей власти. Более 20 человек были приговорены к лишению свободы.