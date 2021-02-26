Томских бюджетников «убедительно» попросили перечислить часть своих денег на помощь ветеранам
В Томске сотрудников бюджетных организаций начальство «убедительно просит» пожертвовать часть зарплаты в фонд «Победа», который должен оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующая разнарядка пришла от региональных чиновников
В Томске сотрудников бюджетных организаций начальство «убедительно просит» пожертвовать часть зарплаты в фонд «Победа», который должен оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующая разнарядка пришла от региональных чиновников.
Независимый депутат гордумы Томска Максим Забелин рассказал, что муниципальные учреждения культуры получили письмо из мэрии с «убедительной просьбой провести разъяснительную работу с сотрудниками», чтобы они перечислили часть своих денег на помощь ветеранам. Письмо подписано начальником управления Денисом Шостаком, который ссылается на указание вице-мэра по социальной политике Константина Чубенко.
Руководство бюджетных организаций должно отчитаться о проделанной работе до 23 апреля. Судя по всему, власти начали готовиться ко Дню Победы, но расходы на поздравление ветеранов они решили переложить на плечи граждан.
Депутат Забелин, что многие бюджетники жалуются ему на «принудительную благотворительность». В этой связи парламентарий рекомендовал властям все-таки просить деньги не у граждан с зарплатой в 20-30 тысяч рублей, а брать их из бюджетов, в которые уходят налоги россиян.