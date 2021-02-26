ФБР заплатит $250 тысяч за информацию про фигуранта дела о вмешательстве России в американские выборы
Федеральное бюро расследований США (ФБР) объявило вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет силовикам задержать гражданина России Константина Килимника
Федеральное бюро расследований США (ФБР) объявило вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет силовикам задержать гражданина России Константина Килимника. Последний проходит по делу о вмешательстве в ход американских выборов.
Объявление о вознаграждении за ценную для следствия информацию опубликовано в Twitter.
По версии ФБР, в 2018 году Константин Килимник пытался подкупить должностное лицо с целью повлиять на официальное разбирательство, связанное с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года. Американские силовики считают Килимника «связующим звеном» между украинскими и российскими бизнесменами, а также политиками.
Спецпрокурор Роберт Мюллер считает, что Константин Килимник работает на российские спецслужбы, однако россиян данную информацию опроверг.