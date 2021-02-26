26 февраля 2021, 11:45
В Нижнем Новгороде в кафе взорвался газ. Есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде возле станции метро на Мещерском бульваре прогремел взрыв. По предварительным данным, на цокольном этаже здания, где находится суши-бар, произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушился пристрой к многоэтажному дому
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде возле станции метро на Мещерском бульваре прогремел взрыв. По предварительным данным, на цокольном этаже здания, где находится суши-бар, произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушился пристрой к многоэтажному дому.
Telegram-канал «Подъем» сообщает, что ударной волной выбило стекла автомобилей, которые были припаркованы рядом с кафе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что в результате взрыва газа есть один пострадавший. Также есть информация, что под завалами могут находиться два работника суши-бара. Сейчас спасатели ведут поиск людей.