Страны Евросоюза согласились на введение сертификатов о вакцинации против COVID-19
Лидеры стран Евросоюза согласились ввести электронные сертификаты для граждан, которые сделали прививку против коронавируса. При наличии таких сертификатов люди смогут свободно перемещаться внутри союза
Лидеры стран Евросоюза согласились ввести электронные сертификаты для граждан, которые сделали прививку против коронавируса. При наличии таких сертификатов люди смогут свободно перемещаться внутри союза.
Reuters со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель сообщает, что все страны ЕС согласились с предложением ввести «ковид-паспорта».
Также сообщается, что Европейской комиссии понадобится примерно три месяца на разработку технической основы для электронных сертификатов о вакцинации.
Отметим, что в России пока не приняли окончательного решения о выдаче «ковид-паспортов» для граждан, сделавших прививку от коронавируса. Так, президент Владимир Путин поручил правительству проработать данный вопрос, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выдача «ковид-паспортов» является дискриминацией граждан и противоречит принципу добровольности при вакцинации от COVID-19.