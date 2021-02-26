Авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести «негарантированный» тариф
Авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести так называемый «негарантированный» тариф, который предполагает изменения условий перевозки без согласия пассажира
Авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести так называемый «негарантированный» тариф, который предполагает изменения условий перевозки без согласия пассажира.
В письме авиакомпании на имя президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуны описывается тариф с «негарантированными» билетами, по которым перевозчик в одностороннем порядке может менять условия перевозки. Так, авиакомпания может поменять дату рейса, класс обслуживания и даже поменять прямой маршрут на стыковочный.
При этом данный тариф предполагает компенсацию пассажирам за неудобства, правда, не во всех случаях. Максимальный размер компенсации составит 30 тысяч рублей, сообщают «Ведомости».
В «Аэрофлоте» считают, что введение такого тарифа позволит снизить стоимость билетов на 2%.
Владимир Тасун в свою очередь сообщил, что рассмотрение инициативы «Аэрофлота» отложено до сбора мнений на этот счет других авиакомпаний. При этом в самом «Аэрофлоте» заявили, что уже отказались от введения «негарантированного» тарифа, так как это предложение относилось к периоду антикоронавирусных ограничений.