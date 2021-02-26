В Архангельске студентам медицинского вуза объявили о сокращении стипендии в два раза
Студентам Северного государственного медицинского университета (СГМУ) в Архангельске объявили о снижении размера стипендии. Теперь учащиеся вуза будут получать на 40% меньше
Студентам Северного государственного медицинского университета (СГМУ) в Архангельске объявили о снижении размера стипендии. Теперь учащиеся вуза будут получать на 40% меньше.
Соответствующую информацию подтвердила ректор СГМУ Любовь Горбатова.
Один из студентов вуза рассказал журналистам регионального портала 29.ru, что на недавнем собрании представители ректората объявили учащимся о сокращении размера стипендии почти в два раза.
«На собрании ректор сказала: „Вы же не голодаете“ и что денег в медицине очень мало, поэтому стипендии сокращают», - сообщил студент. Молодой человек отметил, что сокращение размера стипендии будущим медикам в два раза является нарушением их прав, поэтому он решил придать огласке ситуацию в СГМУ.
Стипендия студентов архангельского медвуза составляла 6 315 рублей. Теперь же они будут получать 3 759 рублей. Снижение коснется даже социальной и президентской стипендий.
Напомним, что в разгар пандемии коронавируса российские власти жаловались на нехватку медицинских кадров и привлекали к борьбе с новой болезнью студентов профильных вузов. Чиновники также обещали поддерживать медиков, которым из-за большого количества больных приходится работать круглосуточно и при этом рисковать собственной жизнью. Но поскольку у российской власти слова всегда расходятся с делом, медики жалуются на проблемы с получением стимулирующих выплат, а будущие врачи - на сокращение стипендий.