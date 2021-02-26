В Минприроды предложили рекультивировать свалки за счет граждан
Российские власти решили переложить расходы на рекультивацию мусорных свалок на граждан. Министерство природы РФ предлагает заложить эти траты в тариф на вывоз отходов
Российские власти решили переложить расходы на рекультивацию мусорных свалок на граждан. Министерство природы РФ предлагает заложить эти траты в тариф на вывоз отходов.
Глава департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов в беседе с РБК сообщил, что в среднем за рекультивацию мусорных полигонов россиянам придется дополнительно платить по 32 рубля в год.
Чиновник отметил, что размер доплаты к тарифу на вывоз мусора рассчитывался на основании средних нормативов накопления твердых коммунальных отходов на человека. Этот показатель составил 2,53 кубометра на человека в год.
При этом окончательная стоимость рекультивации полигона будет зависеть от его расположения.
Роман Земцов отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в целом одобрила повышение тарифа на вывоз мусора из-за включения в него расходов на рекультивацию свалок.