Российским дипломатам из-за карантина пришлось выбираться из Северной Кореи на дрезине
Сотрудникам посольства России в Северной Корее из-за карантина по коронавирусу пришлось возвращаться на родину на дрезине. Необычное путешествие закончилось благополучно
Сотрудникам посольства России в Северной Корее из-за карантина по коронавирусу пришлось возвращаться на родину на дрезине. Необычное путешествие закончилось благополучно - на границе дипломатов и членов их семей встретили представители МИДа.
Напомним, что из-за коронавируса границы КНДР были наглухо закрыты, а в страну нельзя ввезти даже жизненно необходимые для экономики грузы. Пассажирские перевозки также не осуществляются.
В конце февраля восемь сотрудников посольства России в КНДР решили вернуться на родину в условиях жесткого карантина. Сначала им пришлось 32 часа ехать на поезде, затем еще два часа на автобусе до ближайшего к границей населенного пункта, сообщает "Медуза".
После этого дипломатам и членам их семей пришлось толкать дрезину по железнодорожному мосту через реку Туманная. Других мостов через реку нет, а поезда не ходят.
На дрезине дипломаты проехали более одного километра, а на другом берегу их встретили сотрудники МИДа. На автобусе их довезли до аэропорта Владивостока.