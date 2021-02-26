МВД потратит более 40 млн рублей на оборудование для взлома смартфонов
Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России выделило 41,13 млн рублей за покупку 27 комплексов для анализа данных из мобильных устройств
Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России выделило 41,13 млн рублей за покупку 27 комплексов для анализа данных из мобильных устройств.
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, МВД планирует закупить комплексы, которые смогут скопировать информацию, включая скрытые и удаленные данные, из смартфонов на базе iOS, Android, BlackBerry, Symbian и Windows Mobile.
Данное оборудование позволит полицейским получить информацию из навигаторов, внешних накопителей и SIM-карт, а также восстановить удаленные изображения, проверить данные геолокации, декодировать и просмотреть историю сообщений и данные пользователя в Skype, ICQ, WhatsApp, а также в соцсетях Twitter и Facebook.
В прошлом году ГУ МВД по Москве уже получило пять устройств для излечения информации со смартфонов.
Отметим также, что на взлом своих смартфонов часто жалуются граждане, задержанные на протестных акциях.