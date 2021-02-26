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26 февраля 2021, 03:13

Центробанк выявил манипуляции с акциями «Газпрома» и Сбербанка на торгах

Центробанк РФ выявил факты манипулирования акциями «Газпрома», Сбербанка и Московской биржи, которые осуществлялись физическими лицами во время торгов с марта 2016 года по август 2018 года

Центробанк выявил манипуляции с акциями «Газпрома» и Сбербанка на торгах

Центробанк РФ выявил факты манипулирования акциями «Газпрома», Сбербанка и Московской биржи, которые осуществлялись физическими лицами во время торгов с марта 2016 года по август 2018 года.

Проверка показала, что некоторые физлица совершали операции с акциями государственных компаний по предварительному соглашению с кипрской компанией Maraion Investments Limited.

В ЦБ сообщили, что сделки, имеющие признаки манипуляций, также совершались с акциями «Башнефти», «Норникеля», «Лукойла», ВТБ, «Магнита», «Роснефти», «Мосэнерго» и ТГК-14.

Эти операции не имели очевидной экономической целесообразности для Maraion Investments, но зато позволили физлицам получить хороший доход.

Банк России сообщает, что кипрская компания нарушила закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Результаты проверки, которая выявила нарушения, переданы в правоохранительные органы.

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