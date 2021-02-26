ФАС возбудила дело из-за клипа рэпера Моргенштерна и «Альфа-банка»
Эксперты ведомства после просмотра этого клипа пришли к выводу, что в нем были допущены многочисленные нарушения закона «О рекламе». Также сотрудники ФАС возмутились «непристойным образом» сотрудников банка в рекламном ролике.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело из-за клипа рэпера Моргенштерна и «Альфа-банка». Ролик называется «Клип за 10 лямов».
Эксперты ведомства после просмотра этого клипа пришли к выводу, что в нем были допущены многочисленные нарушения закона «О рекламе». Так, в ролике Моргенштерн употребляет спиртное, а также советует несовершеннолетним гражданам обратиться к родителям или старшим друзьям, чтобы они помогли им оформить карту «Альфа-банка».
Федеральный закон «О рекламе» запрещает демонстрацию алкогольной продукции, а также запрещает злоупотреблять доверием и недостатком опыта у детей.
Еще одно нарушение связано с тем, что рэпер в клипе называет «Альфа-банк» лучшим банком страны.
Также сотрудники ФАС возмутились «непристойным образом» сотрудников банка в рекламном ролике. «Вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье. Таким образом, созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», - заявили в ведомстве и добавили, что Моргенштерн ко всему прочему показал зрителям клипа средний палец.