Предполагаемая третья дочь президента возмутилась плохой уборкой снега в Петербурге
Предполагаемая «третья дочь» президента Владимира Путина Луиза Розова в соцсети выразила недовольство качеством уборки талого снега в ее родном Санкт-Петербурге
Предполагаемая «третья дочь» президента Владимира Путина Луиза Розова в соцсети выразила недовольство качеством уборки талого снега в ее родном Санкт-Петербурге.
В своем Instagram Луиза Розова опубликовала видео затопленной талым снегом дороги, по которой она идет в резиновых сапогах. Состояние дорог девушка назвала «возмутительным».
Снегопад в Петербурге прошел в минувшие выходные, однако городские службы до сих пор не справились с уборкой снега.
Луиза Розова является дочерью петербурженки Светланы Кривоногих. Про нее известно, что она все свое детство провела в коммунальной квартире, а во время учебы в университете внезапно стала собственницей квартиры в элитном доме. С тех пор благосостояние Кривоногих стало стремительно расти, что журналисты издания «Проект», объяснили ее знакомством с Владимиром Путиным. Сейчас мать Луизы Розовой является совладелицей горнолыжного курорта «Игора» под Санкт-Петербургом и других привлекательных активов.