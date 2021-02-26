Власти Финляндии вводят локдаун на три недели из-за роста заболеваемости COVID-19
В феврале финские специалисты выявили новый штамм коронавирусной инфекции, которую назвали Fin-796H. «Финский штамм» имеет черты как британской, так и южноафриканской мутаций COVID-19
Власти Финляндии объявили трехнедельный локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Жесткий карантин начнет действовать с 8 марта.
В период локдауна учащиеся средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение, все групповые занятия для лиц старше 12 лет должны быть приостановлены, а большинство предприятий общепита смогут работать только на доставку, сообщает РБК.
Власти Финляндии пообещали оказать финансовую помощь ресторанному бизнесу.
Одновременно с этим в правительстве сообщили, что комендантский час вводить не планируется.
В феврале финские специалисты выявили новый штамм коронавирусной инфекции, которую назвали Fin-796H. «Финский штамм» имеет черты как британской, так и южноафриканской мутаций COVID-19. В этой связи правительство внесло в парламент законопроект, который ужесточает наказание за отказ от медицинского обследования и прохождения тестирования на наличие инфекции.