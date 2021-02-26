Экс-министр Леонид Рейман оказался совладельцем элитной недвижимости в России и во Франции
Бывший министр связи России Леонид Рейман оказался пайщиком фондов, которым принадлежит около 100 тысяч квадратных метров недвижимости и 1800 гектар земли в России и за границей
Бывший министр связи России Леонид Рейман оказался пайщиком фондов, которым принадлежит около 100 тысяч квадратных метров недвижимости и 1800 гектар земли в России и за границей. В списке этой недвижимости есть знаменитая вилла «Анна София» на Лазурном берегу Франции стоимостью 4 млн долларов.
Сведения об активах Леонида Реймана журналисты «Открытых медиа» получили после того, как бывший чиновник стал единственным владельцем компании «Инвитек Менеджмент». До этого бенефициаром компании значился кипрский офшор «Шевантон Лтд». По данным издания, г-н Рейман мог через офшорные фирмы входить в число ее бенефициаров как минимум с 2015 года.
В управлении «Инвитек менеджмент» находятся более 25 объектов коммерческой и жилой недвижимости площадью свыше 100 тысяч кв.м. Среди этих объектов четыре бизнес-центра в Москве (включая БЦ в Большом Гнездиковском переулке и на Пресненском валу), четыре аналогичных объекта в Петербурге (например, БЦ Scandinavian и самый дорогой в городе БЦ Quattro Corti), квартиры в элитных ЖК «Алые паруса», ЖК «Росинка», коттеджный поселок «Аквавилла» на Икшинском водохранилище, земли в Московской области и Карелии. В числе активов «Инвитеки» также есть вилла «Анна София» на Лазурном берегу Франции, которая сдается в аренду.
Владельцами указанных объектов и многих других являются фонды недвижимости, пайщиком которых является Леонид Рейман.