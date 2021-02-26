Штаб Любови Соболь сообщил о блокировке сотовыми операторами смс с упоминанием Алексея Навального
Штаб юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь сообщил о блокировке операторами мобильной связи смс-сообщений, в которых упоминается Алексей Навальный
Штаб юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь сообщил о блокировке операторами мобильной связи смс-сообщений, в которых упоминается Алексей Навальный.
Координатор штаба Артем Тюрин опубликовал в Twitter скриншот своих смс, из которого следует, что все сообщения с фамилией «Навальный» автоматически не доставлялись. Также не доставляются сообщения с использованием слов «депутат Госдумы» (речь идет об смс с текстом «кандидат в депутаты Госдумы Любовь Соболь).
Руководитель штаба Любови Соболь Ольга Ключникова отметила, что каждая попытка отправить смс со словом «Навальный» или сочетанием «депутат Госдумы» заканчивается отказом со стороны сотовых операторов.
Артем Тюрин в этой связи напомнил сотовым операторам, что цензура в России прямо запрещена 29 статьей Конституции РФ.
Отметим, что у штаба Любови Соболь есть свой колл-центр на базе виртуальной АТС (Автоматической телефонной станции). В АТС им сообщили, что у них проходит сигнал по отправке сообщений, но вот у оператора связи уже не проходит.
В штабе сообщили, что цензура затрагивает только массовые рассылки, а обычный человек пока без проблем может отправить смс-сообщение с упоминанием Алексея Навального.