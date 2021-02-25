В Башкирии задержали вице-премьера регионального правительства Бориса Беляева
По этому делу также проходит бывший глава Минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев, которого арестовали 2 февраля. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
В Башкирии правоохранительные органы задержали вице-премьера регионального правительства и по совместительству министра ЖКХ Бориса Беляева.
Сведения о задержании Бориса Беляева со ссылкой на силовые ведомства распространило РБК. При этом в пресс-службе ЖКХ заявили, что у них нет такой информации, а глава ведомства выехал в Альшеевский район на устранение аварии.
Ранее губернатор Радий Хабиров дал поручение Борису Беляеву взять на личный контроль ситуацию с обеспечением водой жителей села Шафраново, в котором из-за поломки насоса без воды остались более 300 человек.
В свою очередь портал «ПроУфу.ру» со ссылкой на представителя администрации Башкирии сообщает, что задержание Беляева связано с его работой на посту мэра Кумертау.
По этому делу также проходит бывший глава Минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев, которого арестовали 2 февраля. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». Речь идет о подписании им акта приемки очистных сооружений в Кумертау, хотя пусконаладочные работы проведены не были. Ущерб региональному бюджету по данному делу оценивается в 95 млн рублей.