Петербургский суд прекратил производство по иску мундепов к губернатору Беглову из-за его декларации
Городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску более 100 муниципальных депутатов и местных жителей к губернатору Александру Беглову, которые обнаружили нарушения в его декларации о доходах и имуществе
Городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску более 100 муниципальных депутатов и местных жителей к губернатору Александру Беглову, которые обнаружили нарушения в его декларации о доходах и имуществе.
«Если сейчас суд вынесет определение об отказе о дальнейшем рассмотрении нашего иска, то со всеми материалами мы пойдем в администрацию президента. Будем также требовать отставки губернатора через уполномоченный на проверку деклараций орган», - заявила перед началом судебного заседания юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.
Истцы указали, что губернатор Петербурга в своей декларации не указал в пользовании государственную резиденцию. Согласно российскому законодательству, чиновники должны декларировать не только имущество, находящееся в их собственности, но и имущество, находящееся в пользовании. Мундепы требовали от суда установить факт нарушения губернатором антикоррупционного законодательства.
Сам Александр Беглов в свое оправдание заявил, что якобы отчитывается о доходах и имуществе как частное лицо, а не как должностное. Юристы назвали доводы губернатора несостоятельными.