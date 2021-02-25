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25 февраля 2021, 16:15

Алексею Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека

Российский политик Алексей Навальный стал лауреатом премии мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Соответствующее письмо получил соратник оппозиционера Леонид Волков

Алексею Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека

Российский политик Алексей Навальный стал лауреатом премии мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Соответствующее письмо получил соратник оппозиционера Леонид Волков.

Вручение премии запланировано на июнь 2021 года, однако Алексея Навального в феврале отправили в колонию на 2,5 года по старому делу «Ив Роше».

Женевский форум по правам человека сообщил о присуждении Алексею Навальному премии мужества после того, как организация Amnesty International лишила политика статуса «узника совести» из-за ряда его высказываний «дискриминационного характера».

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