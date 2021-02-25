В Петербурге сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 после длинных выходных
В координационном совете рассказали, что после длинных выходных по случаю Дня защитника Отечества все основные индикаторы эпидемического процесса в городе стали показывать снижение темпов распространения коронавируса
Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в северной столице.
В координационном совете рассказали, что после длинных выходных по случаю Дня защитника Отечества все основные индикаторы эпидемического процесса в городе стали показывать снижение темпов распространения коронавируса.
Так, снижение регистрации новых случаев заболевания COVID-19 оценили в 74,45%, а количество госпитализаций - на 39,36%. В координационном совете такие показатели объяснили праздниками, так как выходные дни за медицинской помощью всегда обращается меньше людей, чем в будни, сообщает «Фонтанка».
Сейчас в петербургских больницах свободы 2 428 коек для ковидных пациентов – это примерно треть от общего коечного фонда.
Власти северной столицы считают, что положительно на статистике заболеваемости также сказывается вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Для ускорения темпов вакцинации Смольный откроет прививочные пункты в торговых центрах.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на утро 25 февраля в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 911 новых случаев заражения COVID-19.