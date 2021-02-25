ФСБ и СКР проверяют депутата из Асбеста, которая рассказала о повышении зарплаты мэра
Следственный комитет России и ФСБ проводят проверку в отношении депутата городской думы Асбеста Натальи Крыловой, которая ранее рассказала о планах мэра и спикера парламента повысить себе зарплату
Следственный комитет России и ФСБ проводят проверку в отношении депутата городской думы Асбеста Натальи Крыловой, которая ранее рассказала о планах мэра и спикера парламента повысить себе зарплату. Проверка проводится по факту «призывов к осуществлению экстремистской деятельности».
Наталья Крылова рассказала «Открытым медиа», что накануне получила от силовиков соответствующее уведомление. Перед этим мэр Наталья Тихонова заявила, что будет принимать меры в отношении Натальи Крыловой.
Ранее депутат написала в Facebook, что мэр Асбеста Наталья Тихонова внесла в гордуму проект решения о повышении заработной платы себе и председателю думы Сергею Ларионову. Речь идет о надбавках в размере 13 окладов «за особые условия работы», трех окладов за выслугу лет и еще до 1,5 оклада - за доступ к гостайне.
Сама чиновница повышение зарплаты объяснила требованиями антикоррупционного законодательства.
По словам Натальи Крыловой, формальным поводом для проведения доследственной проверки в рамках экстремистской статьи стало обращение в Генпрокуратуру некой Ольги Шаповой.