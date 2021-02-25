Шамана Габышева обвинили в ранении сотрудника Росгвардии самодельным мечом
Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного в отношении якутского шамана Александра Габышева, по факту применения насилия в отношении представителя власти
Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного в отношении якутского шамана Александра Габышева, по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Следствие утверждает, что во время визита силовиков в квартиру Габышева, он ранил сотрудника Росгвардии самодельным мечом.
В СКР заявили, что сотрудники Росгвардии и медицинские работники приехали домой к шаману в связи с тем, что он не являлся в медицинское учреждение для прохождения планового осмотра, отказывался от лечения и «проявлял агрессию».
Силовики заявили Габышеву о своем праве проникновения в его жилище, но он «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 см и нанес росгвардейцу колото-резаную рану».
Напомним, что власти начали преследовать шамана Александра Габышева после того, как он объявил о походе в Москву с целью изгнания Владимира Путина из Кремля.