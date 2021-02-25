Московские власти потратят на разгон облаков более 400 млн рублей
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 417,4 млн рублей на услуги по разгону облаков во время проведения массовых мероприятий. Речь идет о парадах и народных гуляниях 1 мая, 9 мая, 12 июня в День России и в День города
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 417,4 млн рублей на услуги по разгону облаков во время проведения массовых мероприятий. Речь идет о парадах и народных гуляниях 1 мая, 9 мая, 12 июня в День России и в День города.
По условиям госконтракта, исполнитель должен обеспечить «благоприятные погодные условия» и предотвратить выпадение осадков во время проведения официальных культурно-массовых мероприятий, приуроченных к важным государственным праздникам.
Подрядчик должен потратить не менее двух летных часов на проверку работоспособности оборудования и не менее 115 летных часов на распыление самих реагентов для предотвращения дождя.
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