Центр «Мемориал» направил в Совет Европы заявление по делу Алексея Навального
Российский правозащитный центр «Мемориал» направил рекомендации по исполнению постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) «Навальные против России» в Комитет министров Совета Европы
Российский правозащитный центр «Мемориал» направил рекомендации по исполнению постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) «Навальные против России» в Комитет министров Совета Европы.
Организация просит министров стран ЕС утвердить на ближайшей сессии Комитета министров резолюцию, осуждающую неисполнение российскими властями решения Страсбургского суда по делу «Ив Роше». Напомним, что ранее ЕСПЧ признал приговор по данному делу незаконным, а Россия даже выплатила Алексею Навальному компенсацию. Однако это не помешало российским властям в текущем году заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
Центр «Мемориал» призывает Совет Европы решительно потребовать от Москвы отмены приговора Замоскворецкого райсуда от 30 декабря 2014 года, который назначил Алексею Навальному условный срок.
Напомним, что ранее ЕСПЧ потребовал от России немедленного освобождения Алексея Навального в связи с угрозой его жизни в заключении. Минюст РФ назвал требование международного суда неисполнимым, а МИД обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела России.
«Мемориал» в своем обращении также просит Комитет министров рекомендовать Кремлю в качестве общей меры изменить федеральное законодательство таким образом, чтобы отмена приговора и новый полноценный пересмотр уголовного дела были бы обязательными во всех делах, где ЕСПЧ установил нарушения.