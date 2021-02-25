Структуры Аркадия Ротенберга получили 25% бюджетных денег, выделенных на развитие Крыма
Связанные миллиардером и другом президента Аркадием Ротенбергом компании и фонды за последние пять лет освоили на государственных заказах в Крыму около 300 млрд рублей. Это примерно 25% от всех федеральных средств, выделенных на развитие полуострова
Связанные миллиардером и другом президента Аркадием Ротенбергом компании и фонды за последние пять лет освоили на государственных заказах в Крыму около 300 млрд рублей. Это примерно 25% от всех федеральных средств, выделенных на развитие полуострова в период с 2014 по 2024 гг.
Напомним, что структуры Аркадия Ротенберга, которого журналисты называют «королем госзаказов», построили 19-километровый мост через Керченский пролив. Этот объект обошелся государственной казне в 228 млрд рублей. сам г-н Ротенберг после ввода Крымского моста в эксплуатацию получил звание Героя Труда.
Помимо этого, фирмы Аркадия Ротенберга выиграли тендер на реконструкцию легендарного детского лагеря «Артек» стоимостью 30,5 млрд рублей. Правда, за последние пять лет смета выросла в 13 раз, и один только забор вокруг лагеря обойдется бюджету в 3 млрд рублей, сообщает «Проект».
Аркадий Ротенберг по выгодной стоимости купил 10 крымских санаториев и пансионатов на берегу Черного моря, выкупил у правительства за полцены дворец князя Петра Романова в Мисхоре, а также стал единственным инвестором игорной зоны на полуострове.
Кроме того, миллиардер и близкий друг Владимира Путина строит для себя шикарный особняк на мысе Сарыч вблизи госдачи экс-президента Михаила Горбачева.