25 февраля 2021, 12:59
Вступление в силу новых правил проведения техосмотра автомобилей перенесли на октябрь
Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что введение нового порядка ТО власти решили отложить в связи со «сложившейся ситуацией». Какой именно ситуацией, премьер не уточнил. Возможно, речь идет о пандемии коронавируса
Российские правительство решило перенести начало действия новых правил проведенияя техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября 2021 года.
Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил агентству ТАСС, что введение нового порядка ТО власти решили отложить в связи со «сложившейся ситуацией». Какой именно ситуацией, премьер не уточнил. Возможно, речь идет о пандемии коронавируса.
Новый порядок проведения техосмотра предполагает фотофиксацию процесса. Причем снимок должен содержать координаты системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. Диагностическую карту будет заверять электронной подписью эксперт, который осуществлял осмотр.